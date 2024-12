200 de politisti pe teren zilnic in urmatoarele zile in Cluj, in perioada minivacantei de Revelion, anunta azi Inspectoratul Judetean de Politie.Astfel, politistii rutieri vor fi, de asemenea, prezenti pe drumurile publice, cu prioritate in zonele intens circulate, pentru a preveni accidentele rutiere si a descuraja comportamentele care pun in pericol siguranta traficului. "Pe aceasta linie, se va actiona pentru identificarea conducatorilor auto care se afla sub influenta alcoolului sau a ... citește toată știrea