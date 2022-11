21 de programe scolare pentru noi discipline optionale, publicate in Monitorul Oficial. Pot fi aplicate in viitorul an scolar

Au fost publicate in Monitorul Oficial 21 de programe pentru noi discipline din care scolile pot alege pentru programa de anul scolar viitor 2023-2024 si care sa fie incluse in curriculum la decizia scolii. Optionalele se adreseaza elevilor de clasele V-VIII. EduGaming, Armonie corporala si sociala, Desenul in viata cotidiana, sau Migranti in lumea contemporana, sunt cateva dintre optionalele noi ofertate de ministerul Educatiei si pentru care s-au elaborat si programe, scrie Edupedu.ro.Deja ... citeste toata stirea