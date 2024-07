250 de artisti pe cele 8 scene de la Untold/Irina Rimes in prima zi pe scena princioala/VAMA in deschidere la LENNY KRAVITZ care concerteaza in a doua zi de festival

In fiecare vara, sute de mii de fani alaturi de cei mai mari artisti si DJ scriu un nou capitol al uneia dintre cele mai frumoase experiente de festival la nivel international, UNTOLD. Votat pe locul 3 in clasamentul oficial Top 100 Festivals, UNTOLD se pregateste ca in perioada 8-11 august sa isi redeschida portile universului magic pentru fani si pentru ceipeste 250 de artisti nationali si internationali.Cei mai mari artisti si cei mai cunoscuti DJ din lume, nume in premiera pregatite de ... citește toată știrea