26 de cazuri COVID in Cluj, potrivit ultimei raportari oficiale. Numarul continua sa scada in toata tara

Judetul Cluj raporteaza sambata 26 de noi imbolnaviri cu Covid-19, in scadere fata de vineri, cand au fost inregistrate 35.Incidenta la nivelul judetului este de 0.75 cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani, iar in Municipiu este de 1.19 cazuri.La nivel national au fost raportare 295 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, cu 132 mai putin fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproximativ 13.400 de teste, potrivit Ministerului Sanatatii. ... citeste toata stirea