268 de localnici din Rosia Montana, rugati sa se evacueze dupa ce s-a spart o parte din digul unui lac / Pompierii si jandarmii au verificat casele, iar cei care au ramas au semnat pe propria raspundere / Barajul contine apa, nu steril, dar e lasat in par

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca pe parcursul noptii, 268 de persoane (aflate in zone cu potential risc) au fost informate asupra masurii de evacuare preventiva. 70 dintre acestea s-au autoevacuat la rude in localitatile limitrofe, 14 persoane au fost evacuate cu mijloace si in spatii asigurate de catre autoritatile locale (orasele Abrud si Cimpeni), iar restul persoanelor au refuzat evacuarea.In aceste momente se lucreaza cu utilaje de mare capacitate (buldozere si ... citeste toata stirea