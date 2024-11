3 milioane de pasageri pe aeroportul din Cluj in acest an, "o performanta unica pentru un aeroport regional din Romania"

Pentru a doua oara in istorie aeroportul din Cluj-Napoca - cel mai aglomerat din tara dupa cel din Bucuresti - marcheaza trei milioane de pasageri procesati intr-un an calendaristic. In acest an al trei-milion-ulea pasager e asteptat sa fie inregistrat pe zborul Zurich - Cluj-Napoca, operat de Swiss International Airlines, peste cateva zile, luni. Este, arata reprezentantii aeroportului, "o performanta unica pentru un aeroport regional din Romania".Este a doua oara cand aeroportul din Cluj ... citește toată știrea