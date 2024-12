3 victime, dintre care una decedata din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon in 11 luni la Cluj

Noua victime au decedat in primele 11 luni din an din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon in zona de activitate a distribuitorului de gaze Delgaz Grid, inclusiv in Cluj, anunta azi distribuitorul, dintre care doua cazuri de intoxicatii cu monoxid de carbon in primele 11 luni ale acestui an in Cluj - un caz in Cluj-Napoca si un caz in Gilau, soldate cu doua victime si un deces.Mai exact in acest interval s-au inregistrat 13 cazuri de intoxicatie cu monoxid de carbon, soldate cu 26 de ... citește toată știrea