Cluj-Napoca este unul dintre orasele care sunt luate in calcul pentru organizarea WTA Finals 2023, competitia de elita a circuitului feminin, care aduce la start, la finalul sezonului, cele mai bune opt jucatoare ale anului. Informatia, o surpriza de proportii, a fost confirmata pentru 30-0 de surse care doresc sa-si pastreze anonimatul.Clujul gazduieste deja in acest final de sezon Transylvania Open, turneu WTA de categorie 250 care va avea loc intre 14-22 octombrie, in BT Arena. Desi datele ... citeste toata stirea