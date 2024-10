30,5 milioane de lei pentru pavilion nou la spitalul de boli psihice din Borsa, din cauza numarului mare de internari, inclusiv dependenti de droguri

Spitalul de Boli Psihice Cronice din comuna clujeana Borsa a obtinut avizul de oportunitate al Ministerului Sanatatii pentru implementarea proiectului care vizeaza construirea unui nou pavilion in cadrul Programului National de Investitii in Infrastructura Unitatilor Spitalicesti. Costul - 30,5 milioane de lei plus TVA.Mai exact, investitia are o valoare de 30.493.809,38 lei, fara TVA, iar noul pavilion, cu un regim de inaltime parter si doua etaje, va dispune de 120 de paturi de ... citește toată știrea