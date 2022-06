36 de cetateni straini din 4 tari, descoperiti la vama Nadlac intr-un tir incarcat cu sicrie

Politistii de frontiera aradeni au depistat la Nadlac 36 de cetateni din Bangladesh, India, Pakistan si Maroc care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR incarcat cu sicrie, informeaza Politia de Frontiera."Barbatul care conducea un automarfar inmatriculat in Romania transporta, conform documentelor de insotire a marfii, sicrie pentru o societate din Italia. In baza analizei de risc, politistii de frontiera au efectuat un control ... citeste toata stirea