37 de trenuri electrice vor intra in circulatie incepand din noiembrie. Vor fi disponibile pe 4 rute din judetul Cluj - FOTO

Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a anuntat ca cele 37 de trenuri electrice interregionale noi, vor intra in circulatie in perioada noiembrie 2024 - decembrie 2025, a transmis, ieri, 2 octombrie, ARF."Documentul in cauza modifica elementele legate de durata contractului si prevede unele clauze contractuale care sa permita punerea, temporara, in functiune cu calatori a RE-IR TS3, ce va fi livrata de Alstom si face obiectul CSP aprobat prin HG nr.1328/28.12.2023, in vederea circulatiei ... citește toată știrea