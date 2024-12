38 milioane de euro din impozite la Primaria Cluj-Napoca, 90% dintre clujeni le-au platit pe 2024, firmele au platit 94%

90% dintre clujeni si-au achitat impozitele pe acest an pana in prezent, anunta Primaria - firmele sunt chiar mai bun-platnice, la 94%; 23 decembrie e ultima zi din aceast an in care pot fi incasate taxele, avertizeaza institutia.Pana in acest moment si-au achitat impozitele 90,1 % dintre persoanele fizice din Cluj-Napoca platitoare de taxe, insumand 81.319.890 lei, adica peste 16 milioane de euro; in ce priveste firmele, un procent de ... citește toată știrea