Un numar de patru donatori de organe si tesuturi din Iasi, Targu Mures, Cluj si Oradea in mai putin de 72 de ore au dat o sansa la viata pentru 18 suferinzi.Patru donatori de organe si tesuturi in mai putin de 72 de ore: 18 oameni aflati in suferinta au primit o noua sansa prin transplant de organe si cornee, iar un numar si mai mare de pacienti vor avea o viata mult mai buna prin transplant de tesuturi osteotendinoase, dupa cum arata Agentia Nationala de Transplant. "Un weekend de foc pentru ... citeste toata stirea