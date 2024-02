4 nominalizari pentru clujeni la Gala Uniter, clujeanca Miruna Runcan primeste premiul pentru critica si istorie teatrala

Editia a 32-a a Galei Premiilor UNITER, cea din acest an, are loc in 27 mai in Sala "Ion Caramitru" a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti. Senatul UNITER a anuntat azi premiile, "pe baza propunerilor primite din partea teatrelor si a propunerilor membrilor Senatului UNITER". Se remarca, intre premiile pentru intreaga activitate, si premiul pentru critica si istorie teatrala, acordat clujencei Miruna Runcan.Miruna Runcan este scriitor si critic de teatru, iar din 2004, profesor ... citește toată știrea