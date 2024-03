4 prinsi in flagrant in Cluj in timp ce incercau sa vanda droguri, unul a vandut 1,5 kilograme de "cristal" pe mii de euro

Mai multe persoane au fost prinse in flagrant delict in Cluj in timp ce incercau sa vanda droguri.E vorba de patru persoane care acum sunt cercetate pentru efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prinse in doua randuri de politistii din Oradea in flagrant delict. In prima cauza penala, din actele de urmarire penala a reiesit ca, in seara de 25 martie 2024, trei persoane ar fi procurat, detinut, manipulat si comercializat 600 de ... citește toată știrea