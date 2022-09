4 retinuti dupa perchezitii ieri intr-un dosar de furt de cupru cu prejudiciu de sute de mii de euro

Patru barbati au fost retinuti si urmeaza sa fie dusi in instanta, dupa perchezitiile de ieri in cazul unui furt de cupru de amploare, cu prejudiciu de sute de mii de euro.Astfel, ieri persoane au fost retinute ca urmare a perchezitiilor efectuate, la aceeasi data, de catre politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, in colaborare cu cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa ... citeste toata stirea