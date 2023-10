A fost haos in traficul clujean in dimineata zilei de joi! Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunta ca 40 de autobuze au fost blocate in traficul din Floresti, cea mai mare comuna din Romania."40 de autobuze au fost blocate in traficul din Floresti si in aceasta dimineataImaginea de mai jos, surprinsa in aceasta dimineata, la centrul nostru de monitorizare atraseelor si autobuzelor CTP din zona Floresti, arata cele 40 de autobuze blocate in traficul ... citeste toata stirea