40% dintre secui se opun vaccinarii anti-Covid, aproape dublu fata de maghiarii din Transilvania, potrivit unui studiu sociologic

In Romania, 28% din populatia adulta se impotriveste categoric vaccinarii. In randul maghiarilor din Transilvania, aceasta proportie este de 24%, iar in randul secuilor (Harghita si Covasna) - proportia urca la 40%, arata un sondaj de opinie prezentat luni de Institutul Balvanyos si citat de agentia MTI.Astfel, maghiarii din Transilvania sunt mai putin sceptici fata de vaccinarea impotriva coronavirusului, decat media nationala, in schimb in randul secuilor scepticismul depaseste cu mult ... citeste toata stirea