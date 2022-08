450 de copii nevoiasi din Cluj-Napoca au primit ghiozdane cadou - FOTO

450 copii proveniti din familii cu conditii sociale au primit ghiozdane si rechizite, din bugetul Clujului.Cu ocazia inceperii unui nou an scolar, municipalitatea clujeana ofera ghiozdane si rechizite elevilor aflati in evidentele DASM - Directia de Asistenta Sociala si Medicala a Primariei Cluj-Napoca. Primaria si Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca continua aceasta politica publica, implementata inca din anul 2005. 45.000 lei au fost alocati in 2022 in acest sens, pentru un numar de ... citeste toata stirea