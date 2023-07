In luna mai 2023, numarul casatoriilor a crescut fata de luna aprilie 2023, si a scazut fata de luna mai 2022. Divorturile au fost mai putine atat fata de luna anterioara, cat si fata de luna mai 2022.Astfel, in mai oficiile de stare civila din judetul Cluj s-au inregistrat un numar de aproape cinci sute de casatorii, mai exact 499, in crestere cu 212 fata de luna aprilie 2023 si cu 80 casatorii mai putine decat in mai anul trecut. De cealalta ... citeste toata stirea