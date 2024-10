5 ani de inchisoare pentru un hot care a furat conserve si fistic din Lidl la Cluj. Ce alte infractiuni mult mai grave comisese

Barbatul care a furat alimente din Lidl Cluj era vinovat de ucidere din culpa in timp ce facea trafic de migranti, conducand fara permis.In data de 10.12.2020, in jurul orei 16:00, barbatul, impreuna cu inca o persoana, ramasa neidentificata, s-a deplasat in incinta magazinului LIDL, situat in incinta complexului comercial Sigma Center din Clujj-Napoca, cei doi au pus intr-un ghiozdan mai multe produse, respectiv conserve RIO, o sticla de lichior Sheridan's, 2 pungi de fistic. Cand au ajuns la ... citește toată știrea