5000 de noi carduri pentru Cluj Bike, disponibile pentru clujeni

Alte 5000 de carduri pentru Cluj Bike sunt disponibile pentru clujeni. Acestea pot fi gasite la Centrul de Informare pentru Cetateni din Calea Motilor nr. 7 si la primariile de cartier. Potrivit datelor prezentate de primarie, exista circa 30.000 de utilizatori ai acestor biciclete in acest moment."Pentru ca totul sa mearga "ca pe roate" am instalat 50 de statii Cluj Bike si am construit 46,5 km de piste si benzi pentru biciclete. Sa nu uitam cei 10 km de banda de BUS, pe care aveti acces si ... citeste toata stirea