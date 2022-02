579 pacienti cu Covid-19, internati in prezent in spitalele clujene / Rata incidentei pe judetul Cluj este de 27,32 la mia de locuitori

Conform raportului emis de Prefectura Cluj, in acest moment in spitalele clujene sunt internate 579 de persoane infectate cu covid-19.Situatia epidemiologica in judetul Cluj se prezinta astfel:az Rata incidentei pe judetul Cluj : 27,32;az In ultimele 24 de ore, 2.339 persoane au fost confirmate Covid-19 din judetul Cluj;az Total numar de teste 5.053 din care 493 diagnostic grupe de risc, 342 teste efectuate la cerere si 4.218 teste rapide. Pana in acest moment s-au realizat 1.037.644 de ... citeste toata stirea