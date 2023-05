Sase mii de turisti au urcat, in minivacanta de 1 Mai, pe partiile de altitudine din statiunea Sinaia, unde sporturile de iarna au putut fi practicate in continuare in conditii foarte bune, transmite Agerpres.Administratorul domeniului schiabil din Sinaia, Maria Floricica, a precizat, luni, pentru Agerpres, ca 6.000 de turisti au ajuns in aceste zile pe partiile din golul alpin, cea mai aglomerata zi pe partii, cu 2.200 de turisti, fiind cea de duminica.Ziua de 1 Mai a fost sarbatorita pe ... citeste toata stirea