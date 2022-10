6 perchezitii azi in Cluj-Napoca si Bistrita la locuinta unor persoane banuite de trafic de droguri de risc

Nu mai putin de sase perchezitii azi in Cluj-Napoca si Bistrita la locuinta unor persoane banuite de trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive.Perchezitiile au avut loc azi iar in casele suspectilor anchetatorii au gasit si ridicat aproximativ 21 de grame de CMC, cinci telefoane mobile, substante anabolizante si un cantar electronic. In baza probatoriului administrat a fost dispusa retinerea, pentru 24 de ore, a ... citeste toata stirea