60 de politisti din Cluj, cercetati pentru ca au furat cu NERUSINARE banii de pe voucherele de vacanta

60 de politisti din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Cluj sunt cercetati pentru ca au falsificat si inselat bugetul de stat cu voucherele de vacanta.Inspectoratul de Politie Judetean Cluj are calitatea de persoana vatamata in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea proprie a unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, care "vizeaza infractiuni de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, cu privire la decontul unor servicii turistice ... citeste toata stirea