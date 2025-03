7 arestati la Cluj pentru trafic de droguri, 5 masini de lux indisponibilizate

Retea cu nu mai putin de opt persoane identificate in Cluj ar fi vandut droguri in Cluj si Bistrita, la opt perchezitii in Cluj si Prahova au fost gasite posibile droguri, dar si un pistol si o pusca airsoft si altele.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infractionala a mai multor persoane, ... citește toată știrea