7 din 10 romani folosesc anvelope de sezon pentru masina personala. 28,5% utilizeaza variantele "all season" - studiu

In acest context, mai mult de jumatate dintre romani (58%) schimba anvelopele masinii personale o data la doi sau trei ani, iar 53% cheltuiesc intre 800 si 1.200 de lei pentru un set de patru anvelope, relateaza Agerpres.La intrebarea "Cat de des inlocuiti anvelopele uzate cu unele noi?", 10,3% din totalul celor chestionati au raspuns ca inlocuiesc anvelopele masinii personale cu unele noi o data pe an, in timp ce 29% au spus ca fac aceasta achizitie o data la patru sau cinci ani, iar 3,2% ... citeste toata stirea