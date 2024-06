70 de echipaje la Raliul Clujului, la sfarsitul acestei saptamani

Un numar de 70 de echipaje se intrec in acest an la Raliul Clujului, la sfarsitul acestei saptamani.Ultima etapa de asfalt din acest sezon al campionatului de raliuri - Raliul Clujului - aliniaza la startul probelor din Apuseni un numar de 62 de echipaje autohtone, dar si trei echipaje din Bulgaria, doua din Ungaria si cate un echipaj din Franta, Italia si Slovacia.Clujeanul Simone Tempestini, pe un Porsche 997 RGT, porneste din postura de aparator al titlului absolut pe asfalt obtinut in ... citește toată știrea