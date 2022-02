72 de locuri de cazare puse la dispozitia refugiatilor de catre primaria Turda

Din pacate ne confruntam cu o noua situatie de criza fata de care nu putem sa ramanem nepasatori.Avand in vedere impasul in care se afla Ucraina, tot mai multi ucrainieni se refugiaza in tara noastra pentru a fi in siguranta. Este foarte important ca si de aceasta data sa dam dovada de solidaritate si sa sprijinim refugiatii ucrainieni coordonat, fara a face risipa de resurse.Pentru cei care au nevoie de un spatiu de locuit in orasul nostru, impreuna cu Directia de Asistenta Sociala si ... citeste toata stirea