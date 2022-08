73 de copii ucraineni refugiati, inregistrati pana acum in judetul Cluj

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Cluj, entitate aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, a inregistrat pana in acest moment un numar de 73 de copii ucraineni refugiati din cauza razboiului.Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, a declatat ca "pe langa activitatile specifice de identificare si inregistrare a copiilor ucraineni refugiati in Cluj, D.G.A.S.P.C. ofera si servicii primare de protectie a copilului. Scopul nostru e sa-i ... citeste toata stirea