79% din romani urmaresc razboiul din Ucraina, iar 60% se tem ca Romania e in pericol sa fie invadata/ 77% considera ca NATO face fata unei confruntari cu Rusia, iar 96% cred ca refugiatii ucraineni trebuie ajutati (sondaj IRES)

Mai mult de trei sferturi (79%) dintre romani urmaresc personal evenimentele din Ucraina, iar 60% spun ca le este teama ca Romania este in pericol de a fi invadata in urma atacurilor Rusiei in tara vecina, releva un sondaj de opinie realizat de o casa de sondaje din Cluj, in aceasta luna.Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES) a facut un sondaj in martie in randul romanilor pe care i-a intrebat ce parere au despre conflictul din Ucraina. Rezultatul - 79% dintre participantii la ... citeste toata stirea