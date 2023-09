Un numar de 65 de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate, in Romania, pana in 28 septembrie, iar opt dintre pacientii infectati au murit, potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, de la inceputul perioadei de supraveghere a infectiei cu virusul West Nile (6 iunie) pana in 28 septembrie s-au inregistrat 65 ... citeste toata stirea