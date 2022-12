80% dintre romani se pregatesc sa petreaca sarbatorile acasa si cu bugete in scadere, din cauza cresterii preturilor la utilitati, alimente si carburant

Romanii se pregatesc sa-si petreaca sarbatorile mai mult acasa, decat plecati in vacanta, si cu bugete in scadere, din cauza cresterii preturilor la utilitati, alimente si carburanti, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank, in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, citat de Agerpres.Bugetul mediu alocat sarbatorilor de iarna se ridica anul acesta la 1.090 de lei, in crestere cu 7% fata de anul trecut. Insa, doar 25,4% dintre respondenti spun ca isi permit un buget mai mare de ... citeste toata stirea