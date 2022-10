A 11-a editie a festivalului de arte digitale Clujotronic se instaleaza din 7 pana in 9 octombrie in spatiul fostei Case Municipale de Cultura, intrarea e libera

A 11-a editie a festivalului de arte digitale Clujotronic se instaleaza din 7 pana in 9 octombrie in spatiul fostei Case Municipale de Cultura din piata Unirii din Cluj-Napoca.Festivalul este organizat de Institutul Francez din Cluj-Napoca si de Centrul Cultural German si propune in acest an o editie dedicata conectarii dintre arta si tehnologie, dar si dintre oameni. Acesta include instalatiile digitale interactive, performance-uri audio si video si o expozitie de jocuri video, care pune sub ... citeste toata stirea