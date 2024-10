A 13-a editie a festivalului Intalnirile Internationale de la Cluj, din acest an, are loc peste cateva zile. Care e programul

A 13-a editie a festivalului Intalnirile Internationale de la Cluj, din acest an, are loc peste cateva zile, anunta azi Teatrul National din Cluj.Institutia organizeaza, intre 16 si 20 octombrie, a 13-a editie a festivalului Intalnirile Internationale de la Cluj, sub titlul "Alteritati", ce marcheaza o tema ilustrata de toate spectacolele incluse in programul acestui an si de evenimentele conexe. "Optiunea tematica a organizatorilor se intemeiaza pe stringenta si actualitatea dilemelor ... citește toată știrea