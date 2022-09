A 13-a editie a Noptii Albe a Filmului Romanesc are loc in 16 septembrie in trei orase din tara, intre care Cluj-Napoca.Festivalul de filme romanesti are loc, astfel, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara. Programul include peste 20 de proiectii simultane, in 11 cinematografe si spatii alternative din cele trei orase. Intre proiectii filmul "Capra cu trei iezi", in avanpremiera, regizat de Victor Canache si bazat pe bine-cunoscuta poveste scrisa de Ion Creanga, cu Maia Morgenstern si Marius ... citeste toata stirea