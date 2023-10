A 21-a editie a salonului de inventica de la Cluj, Pro Invent, se deschide miercuri pe bulevardul Muncii.Astfel, salonul de inovare si inventica Pro Invent se deschide miercuri 25 octombrie la ora 11 in complexul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, de pe bulevardul Muncii 103. Peste 350 de inventii au fost inscrise in acest an, de la universitati, institute, centre si statiuni de cercetare, firme, asociatii ale inventatorilor, persoane fizice din tara. In cele trei zile, publicul si ... citeste toata stirea