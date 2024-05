A 4-a editie a Cluj Folk Fest e gata de start! Peste 10 concerte, Concurs National de Talente si Tabara Folk

In perioada 7-8 iunie 2023, Cluj-Napoca va vibra pe ritmuri de folk cu ocazia Cluj Folk Fest care a ajuns la a patra editie si propune o serie de 12 concerte atractive cu artisti clujeni si din tara, nume consacrate ale folkului sau artisti cu un stil fusion.Ce artisti vor urca pe scena in acest an? Mircea Vintila, Vasile Seicaru, Emeric Imre trio, Andrei Paunescu, Magda Puskas si Maiay Gyozo, Maria Gheorghiu, Vali Serban, Focul Viu, Walter Ghicolescu sunt artistii invitati sa concerteze, dar ... citește toată știrea