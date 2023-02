A crescut alarmant numarul infractiunilor cu violenta in Cluj! Talharii, violente, furturi, judetul e tot mai periculos

Politistii clujeni au incercat sa controleze fenomenul infractional si in anul 2022, insa acesta ia amploare de la un an la altul. Se inmultesc infractiunile cu violenta, jafurile, furturile, talhariile. Acestea au predominat anul trecut, in topul infractiunilor contra persoanei, potrivit datelor statistice prezentate de IPJ Cluj.Pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional, politistii au desfasurat numeroase activitati de mentinere a ordinii publice, fiind vorba, in concret despre ... citeste toata stirea