A crescut considerabil numarul cazurilor de violenta domestica in Cluj, cu sute intr-un an.Astfel, conform unei evidente a Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, in primele 8 luni ale acestui an, politistii au intervenit la un numar de 1.730 de cazuri de violenta domestica, dintre care 1.111 in mediul urban. La nivel judetean, in primele 8 luni ale anului 2024, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut cu 16.32% fata aceeasi perioada a anului trecut, de la 1.066 la ... citește toată știrea