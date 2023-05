Un numar de 63.487 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii - au fost raportate in perioada 8 - 14 mai, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Clujul se afla in topul judetelor cu cele mai multe cazuri.Potrivit INSP, s-au inregistrat cu 13,7% mai multe cazuri comparativ cu saptamana precedenta."Variatia in plus fata de media calculata de 39.498 cazuri din aceleasi saptamani din 5 sezoane pre-pandemice (2015-2019) a fost de 60,7%. ... citeste toata stirea