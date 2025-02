A decedat actrita clujeana Paula Krasznai, membra onorifica a Teatrului Maghiar de Stat Cluj, la 93 de ani.Paula Krasznai s-a nascut pe 24 iunie 1931, la Cluj-Napoca. A absolvit Institutul Maghiar de Arta din Cluj in 1953, iar timp de doi ani a activat la Teatrul din Baia Mare. Din 1955 pana la pensionarea sa, in 1988, a fost o prezenta remarcabila pe scena Teatrului Maghiar de Stat Cluj, devenind, in 1996, membra de onoare a institutiei. A oferit numeroase interpretari memorabile, debutand ... citește toată știrea