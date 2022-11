A decedat cunoscutul profesor universitar clujean Michael Shafir, in aceasta dimineata.Anuntul a fost facut de catre Institutul pentru Studierea Holocaustului "Elie Wiesel". "In aceasta dimineata prof. univ. emerit Michael Shafir a plecat dintre noi", a aratat institutul. "Om de o cultura incomensurabila si cu o vasta activitate academica, implicat intotdeauna in proiecte de inalta calitate Michael Shafir a stiut intotdeauna sa creeze noi viziuni prin munca sa. Activ, cu multe idei bune si de ... citeste toata stirea