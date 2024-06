A decedat poetul clujean Andrei Gazsi, anunta Uniunea Scriitorilor din Romania - filiala Cluj.Andrei Gazsi s-a nascut in 1 octombrie 1950, in localitatea Bucerdea-Granoasa din judetul Alba, si a decedat in 13 iunie 2024, in Cluj-Napoca. A fost poet si pictor. A absolvit Facultatea de Mecanica a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. Debut absolut cu poeme in revista Tribuna din Cluj-Napoca in 1989 si prezent in Saloanele de pictura ale ... citește toată știrea