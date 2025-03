A doua cea mai veche biserica ortodoxa din Cluj-Napoca, "Biserica din deal", a implinit 230 de ani in weekend.Biserica Ortodoxa "Sfanta Treime" din Cluj-Napoca, cunoscuta si sub numele de "Biserica din Deal" pentru ca se afla pe dealul din afara fostei cetati a Clujului, a marcat in weekend 230 de ani de la edificare, fiind construita in 1795. Liturghia a fost oficiata de mitropolitul Andrei Andreicut iar la eveniment au participat academicieni, personalitati culturale si numerosi credinciosi. ... citește toată știrea