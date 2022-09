A doua editie a festivalului de moda Transilvania Fashion are loc la sfarsitul acestei saptamani la Cluj, intrarea e libera

A doua editie a festivalului de moda Transilvania Fashion are loc la sfarsitul acestei saptamani la Cluj, intre 9 si 11 septembrie, in parcul central al orasului.Pe catwalk urca peste 80 de modele feminine si masculine, care vor prezenta peste 45 de colectii ale designerilor invitati la festival. Astfel, la editia din acest an a festivalului participa designeri din Ucraina, Italia, Olanda, Anglia, Republica Moldova si Bulgaria. "Merita subliniat ca Ukrainian Fashion Week isi relocheaza ... citeste toata stirea