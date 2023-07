Noua licitatie pentru centura metropolitana din Cluj va avea loc in luna septembrie, dupa cum a anuntat primarul Emil Boc. "Tronsonul doi al centurii metropolitane intra in procedura de depunere a ofertelor: 25 septembrie 2023 este termenul pentru depunerea ofertelor. Valoare: aprox. 800 milioane euro. A fost validata in SEAP licitatia pentru acest tronson, a aratat primarul pe pagina sa de Facebook.Deja, un prim tronson de din centura metropolitana, cel de la iesire/intrare din Cluj-Napoca ... citeste toata stirea