A doua zi consecutiva de deszapeziri in acest sezon in Cluj, pe mai multe sectoare de drum din zona de munte s-au aruncat tone de antiderapant.Astfel, temperaturile au ajuns noaptea trecuta la -3 grade celsius la munte si s-a intervenit in vederea deszapezirii si combaterii fenomenului de polei. In zona orasului Huedin s-a actionat cu doua utilaje si a fost folosita o cantitate insumata de 15 tone de material antiderapant. In zona Gilau s-a intervenit ieri inclusiv prin revizii, pe 12 drumuri ... citește toată știrea