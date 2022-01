A doua zi consecutiva in care Clujul are cea mai ridicata rata de infectare din tara si e singurul care depaseste pragul critic de 3,5 cazuri la mie

A doua zi consecutiva in care Clujul are cea mai ridicata rata de infectare din tara si e singurul care depaseste pragul critic de 3,5 cazuri la mia de locuitori, la mare distanta de restul judetelor si dublu fata de media nationala.Clujul are azi o incidenta de 4,04 cazuri la mia de locuitori, cea mai ridicata din tara si singura in scenariul rosu de functionare. Spre comparatie media nationala e azi de 1,93 cazuri la mie, ceea ce inseamna ca rata calculata la nivel de judet e aproape dubla ... citeste toata stirea